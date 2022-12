Alberti: “Maradona fu trattato male da De Laurentiis. Ecco cosa gli disse”

José Alberti rivela che Diego Armando Maradona fu trattato male da De Laurentiis e racconta un retroscena importante

José Alberti, in passato manager di Diego Armando Maradona, si è soffermato sul Mondiale e sul Napoli ai microfoni di Radio Marte: “Tutti, a Napoli, tifano Argentina, in questo Mondiale. Se vado al supermercato, tutti mi dicono: ‘Forza Argentina!’ oppure ‘Forza Diego!’, o al massimo ‘Forza Messi!’… Come terminerà la Finale del Mondiale tra Argentina e Francia, domenica pomeriggio? Vincerà l’Argentina. Quanto? 3-1, con tre gol di Leo Messi, di cui uno su rigore. L’Argentina morde molto di più e può schierare anche Paulo Dybala ed Angel Di Maria a partita in corso. Hanno giocato poco, è vero, ma questo è il momento di usarli: potranno spaccare la gara, anche solo in dieci minuti”.

José Alberti rivela un retroscena su Diego Armando Maradona e Aurelio De Laurentiis

Alberti ha poi proseguito: “Quale calciatore di questa Argentina porterei in Italia? Julian Alvarez lo avevo segnalato ad una squadra inglese: il Leeds United lo stava comprando per 20 milioni. Tre anni fa ne volevo parlare col Napoli, ma purtroppo questa dirigenza ha fatto male a Maradona e quindi non abbiamo un grande rapporto”.

“Cosa è successo? Non l’hanno trattato bene. Il presidente lo ha trattato male. Maradona voleva tornare a Napoli da tanti anni, Aurelio De Laurentiis disse di essere disposto ad ospitarlo a casa sua, di volergli offrire al massimo un caffè o la visione di una partita gratis, ma le porte del club sarebbero state chiuse per Diego”.

“Enzo Fernández sta dimostrando di essere un centrocampista molto forte? Gli argentini, in Europa, devono sempre adeguarsi per circa un anno: è una questione di alimentazione, di abitudini. La stessa preparazione fisica è diversa, dalle nostre parti”.