Napoli: tre rinnovi, De Laurentiis e Giuntoli chiudono l’accordo

Aurelio De Laurentiis e Cristiano Giuntoli sono pronti a chiudere tre rinnovi con Lobotka, Rrahmani e Di Lorenzo che resteranno a Napoli.

Il direttore sportivo del Napoli è corteggiato in modo serrato dalla Juve, ma continua a lavorare alla massima efficienza per la SSCN. Le voci non lo infastidiscono, sa che il calcio è fatto così. Il colpo Kvaratskhelia lo ha proiettato nell’olimpo dei direttori sportivi e quindi è normale che ci siano tutte queste voci, soprattutto in questo momento. De Laurentiis e Giuntoli hanno un ottimo rapporto, di tipo familiare, quindi sapranno risolvere le questioni senza accendere i toni.

Rinnovi Napoli: Lobotka, Rrahmani e Di Lorenzo

In questo momento si pensa al Napoli ed al suo futuro, non solo quello immediato con le amichevoli e la ripresa delle gare ufficiali il 4 gennaio 2023. Ma si pensa anche a blindare giocatori importanti. In termini di rinnovo il Napoli sta chiudendo con Lobotka, Rrahmani e Di Lorenzo. Ecco quanto scrive Repubblica: “Aurelio De Laurentiis (ieri a Milano per l’assemblea di Lega) è in stretto contatto con il direttore sportivo Cristiano Giuntoli per definire pure i rinnovi del capitano Giovanni Di Lorenzo, del regista slovacco Stanislav Lobotka e del difensore kosovaro Amir Rrahmani, che si legheranno alla squadra azzurra fino al 2027“.

Ma in casa azzurra si pensa anche a rinnovare l’accordo con Kim, il difensore piace al Manchester United ed ha una clausola rescissoria valida per l’estero in una parentesi temporale specifico. Giuntoli vuole togliere anche questa clausola e ci si continuerà a lavorare nelle prossime settimane. Il difensore è diventato in pochissimo tempo uno dei più appetiti sul calciomercato, ma il Napoli non ha intenzione di cederlo, o quantomeno non vuole farlo per ‘soli’ 50 milioni di euro, ovvero il valore della clausola rescissoria. Kim ha fatto sapere che le voci di mercato lo infastidiscono, questa è sicuramente una buona notizia per gli azzurri.