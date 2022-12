Kim: “A Napoli e sto benissimo, le voci di mercato mi danno fastidio”

Kim Min Jae, difensore centrale del Napoli, alla tv Coreana ha voluto spegnere le voci di mercato che stanno circolando sul suo futuro.

Il Real Madrid di Ancelotti, ha pronti 50 milioni di euro. Gli spagnoli sono pronti a dare fastidio al Napoli nel prossimo mercato estate: secondo quanto riportato da The Sun, infatti, la squadra dell’ex azzurro Carlo Ancelotti sarebbe pronta a versare la clausola per acquistare Kim Min-Jae dal Napoli a luglio, quando si attiverà la postilla del contratto che potrebbe convincere il sudcoreano a lasciare l’azzurro.

Kim Min Jae ha voluto rispondere alle voci in un’intervista a una tv coreana, dichiarando di essere a Napoli da soli 6 mesi e di non voler lasciare il club partenopeo: “A me infastidiscono molto le voci di mercato che girano su di me. Io sono appena arrivato a Napoli, da soli 6 mesi, mi trovo benissimo in azzurro. Ho evitato interviste finora proprio per questo motivo”.