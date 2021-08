Nikola Maksimovic è arrivato a Napoli, il difensore serbo vorrebbe convivere Giuntoli e tornare in azzurro. La difesa del Napoli è in emergenza, non per gli infortuni ma per il mercato, l’Olympiacos pensa a Manolas, mentre il Psg ha ancora Koulibaly al centro dei pensieri. Secondo quanto riporta l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, il ritorno di Maksimovic a Napoli in questo momento sarebbe ben accetto da Spalletti:

“Maksimovic è a Napoli, dove ancora risiede. Il suo contratto è scaduto a giugno e con il club non è stato raggiunto l’accordo per rinnovarlo. Il difensore serbo si è proposto e vorrebbe incontrare Giuntoli per convincerlo a riprenderselo. Pur di continuare a giocare nel Napoli si è detto disposto anche a ridursi l’ingaggio che era di 1,2 milioni di euro a stagione“.

La Gazzetta aggiunge: “In effetti, Spalletti sta pure valutando la possibilità di schierare Di Lorenzo centrale se si dovesse presentare un’emergenza e risolvere all’interno del gruppo il problema. Si tratterebbe, tuttavia, di un adattamento che non è certo la maniera migliore per far rendere i giocatori. Il caso Hysaj ancora oggi tiene banco nelle discussioni. Schierato a sinistra da Gattuso, commise due errori fatali, contro Cagliari e Verona, che tolsero al Napoli quattro punti“.