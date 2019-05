Luigi De Laurentiis: “mio padre, Angelina Jolie e il forza Napoli con Obama”

Luigi De Laurentiis racconta papà Aurelio. Il patron del calcio Napoli compie 70 anni. Il presidente del Bari racconta alcuni retroscena di famiglia.









Luigi De Laurentiis, presidente del Calcio Bari, racconta alcuni retroscena, su papà Aurelio. In occasione dei 70 anni del presidente del calcio Napoli.

Il primogenito del patron azzurro ha rilasciato alcune dichiarazioni alla gazzetta dello Sport.

Luigi racconta di Angelina Jolie e svela un divertente episodio con Denny De vito e l’ex presidente degli USA Obama.

Luigi De Laurentiis racconta papà Aurelio

“Nell’estate del 2004 mio padre Aurelio decise di rilevare il Napoli dalla procedura fallimentare.

Un fulmine a ciel sereno per la nostra famiglia, racconta Luigi De Laurentiis, ora presidente del Calcio Bari neo promosso in C, abituata ai riflettori del cinema, ma non a quelli del calcio.

Mi colpì il fatto che per concludere quella operazione papà non volò a Los Angeles per la presentazione di un nostro importante film: “Sky Captain”.

Capii che stava per cambiare anche la mia vita, se mio padre preferiva il Napoli a sfilare sul red carpet con Angelina Jolie e Gwyneth Paltrow”.

Il forza Napoli di Denny De vito ad Obama

“C’è un altro episodio, legato a Los Angeles, emblematico. Eravamo in aeroporto con papà quando si avvicinò un uomo orientale salutandolo cordialmente come “President of Naples”. ù

Lì fu chiaro l’incredibile impatto del calcio. Eppure mio padre non era uno sconosciuto”.

Quando nel 2010 Aurelio De Laurenntiis riceve a Washington lo «United States Italy Friendship Award» davanti al presidente Obama, l’attore Danny De Vito lo premia urlando «Forza Napoli!».







Luigi De Laurentiis rivela: papà legato a Reja e Ancelotti

“Due sono gli uomini a cui mio padre è più legato nel calcio. Edy Reja, con cui ha lavorato tanti anni e Carlo Ancelotti, con il quale condivide tante passioni anche fuori dal calcio.

Il suo migliore acquisto? Koulibaly. Per me restano i suoi grandi insegnamenti. Su tutti quello di mantenere alta la concentrazione in ogni cosa che fai. Lui è eccezionale in questo. Instancabile”.

