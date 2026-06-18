18 Giugno 2026

Lucca non si ferma: vacanze e allenamenti a Marsala in vista del ritiro con il Napoli

redazione 18 Giugno 2026
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L’estate è sinonimo di relax per molti calciatori, ma non per Lorenzo Lucca. L’attaccante del Napoli, infatti, ha scelto di sfruttare il periodo di vacanza in Sicilia per continuare a lavorare sul piano atletico e arrivare nelle migliori condizioni possibili all’inizio della nuova stagione.

Il centravanti piemontese, reduce dall’esperienza al Nottingham Forest e atteso da un’annata importante agli ordini di Massimiliano Allegri, sta trascorrendo alcuni giorni a Marsala, dove ha alternato momenti di riposo a specifiche sedute di allenamento individuale.

Per prepararsi al meglio in vista del raduno azzurro fissato per il 17 luglio a Dimaro Folgarida, Lucca ha avuto a disposizione lo stadio “Nino Lombardo Angotta”, grazie alla collaborazione del Marsala 1912 e dell’amministrazione comunale. Un’opportunità che gli ha consentito di proseguire il programma di lavoro personalizzato lontano dai riflettori.

Durante alcune sessioni sul terreno di gioco marsalese, l’attaccante del Napoli ha lavorato anche insieme al portiere del Marsala, Michele Furnari, in un clima di assoluta serenità e professionalità.

La presenza del centravanti azzurro non è comunque passata inosservata agli appassionati locali. Diversi tifosi hanno avuto modo di incrociarlo nei pressi dell’impianto sportivo, testimoniando la curiosità suscitata dall’arrivo in città di uno dei protagonisti più attesi della prossima Serie A.

Nessuna dichiarazione ufficiale da parte del calciatore, che ha preferito mantenere il massimo riserbo durante il soggiorno siciliano. L’obiettivo, del resto, è chiaro: farsi trovare pronto per l’inizio della preparazione estiva e convincere Allegri a puntare su di lui nel nuovo corso tecnico del Napoli.

Marsala è stata così la tappa scelta da Lucca per coniugare vacanza e lavoro, dimostrando ancora una volta grande attenzione alla preparazione fisica in vista di una stagione che potrebbe rappresentare una svolta importante nella sua carriera.

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