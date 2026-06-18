Juventus scettica sull’offerta del Barcellona per Cambiaso e Araujo.

Andrea Cambiaso: Possibile Scambio tra Juventus e Barcellona

UDINE, ITALIA – 14 MARZO: Andrea Cambiaso della Juventus reagisce durante il riscaldamento prima della partita di Serie A tra Udinese Calcio e Juventus FC allo Stadio Friuli il 14 marzo 2026 ad Udine, Italia. (Foto di Timothy Rogers/Getty Images)

Negli ultimi giorni, ripetute voci dall’Italia suggeriscono che il Barcellona sarebbe disposto a includere il difensore centrale Ronald Araujo in un possibile scambio con Andrea Cambiaso della Juventus. Nonostante l’interesse passato della Juventus per il difensore uruguaiano, i Bianconeri rimangono scettici riguardo a questa proposta.

Un Mercato in Evoluzione per la Juventus

Secondo quanto riportato, Cambiaso è stato al centro di molte trattative nel mercato, considerando che la Juventus ha bisogno di generare fondi a causa della prevista diminuzione delle entrate, causata dall’assenza nella prossima stagione di Champions League. Il giocatore italiano è emerso come un attivo proficuo ed expendabile per il club.

a Juventus valuta il cartellino di Cambiaso intorno ai €40 milioni, una somma che potrebbe contribuire significativamente a coprire la riduzione stimata delle entrate dalla Champions, che si aggira attorno ai €60 milioni. Le informazioni recenti indicano che sia il Barcellona che il Chelsea sono interessati a una possibile acquisizione del giocatore quest’estate.

Secondo La Gazzetta dello Sport, il Barcellona è pronto a offrire Araujo come parte del pacchetto per lo scambio con Cambiaso. Ricordiamo che Araujo era stato precedentemente accostato alla Juventus nella finestra di trasferimenti invernale del 2025, prima che il club decidesse di ingaggiare l’inglese Lloyd Kelly.

Nonostante l’interesse mostrato in passato, i dirigenti della Juventus non sembrano inclini a considerare offerte di scambio che includano giocatori e denaro. Preferirebbero invece un’offerta solo in contante, che permetterebbe loro di reinvestire in diverse aree della rosa, diversificando così le strategie di mercato.

Chelsea come Contendente al Trasferimento di Cambiaso

A questo proposito, il Chelsea appare come un candidato più convincente per strappare Cambiaso. I Blues hanno recentemente venduto il terzino sinistro Marc Cucurella al Real Madrid per un pacchetto da €60 milioni, fornendo così le risorse necessarie per soddisfare la richiesta della Juventus.

Inoltre, la situazione attuale di Cambiaso e il suo valore di mercato lo rendono una pedina preziosa per entrambe le squadre europee. Con la Juventus pronta a valutare ogni offerta, il futuro dell’italiano potrebbe cambiare rapidamente. Monitorando le prossime settimane, potremmo assistere a sviluppi significativi riguardanti il mercato estivo.

La Juventus, con una strategia chiara, sta cercando di ristrutturare la propria rosa e ottimizzare le proprie finanze. A partire da Cambiaso e attraversando diverse opzioni, il club torinese si sta preparando a un’estate calda sul mercato. Se cambieranno strategia o decideranno di investire diversamente, questo rimane un interrogativo da seguire con attenzione.

Fonti ufficiali riportano che la Juventus e il Barcellona continueranno a dialogare, mentre l’interesse del Chelsea per Cambiaso si profila come una seria minaccia per la riuscita del possibile scambio. La situazione è in continua evoluzione e ogni giorno porta nuove notizie riguardanti il calciomercato estivo.

In questo contesto, Juventus e Barcellona dovranno prendere decisioni strategiche intelligenti che possano influenzare non solo il presente, ma anche il futuro delle loro formazioni.

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