Ospedale del Mare: la Campanella del Sollievo per i malati oncologici

Un Progetto Innovativo per Umanizzare la Cura dei Pazienti Oncologici

a cura di Rossella Strianese mercoledì 17 giugno 2026 alle 15:59 Napoli

All’Ospedale del Mare di Napoli, l’Unità Operativa Complessa di Oncologia ha intrapreso un’iniziativa volto a rivoluzionare il percorso di cura dei pazienti. Attraverso l’integrazione dell’arte e della musica nel contesto ospedaliero, questo progetto mira a supportare i pazienti nella loro lotta contro la malattia, trasformando ogni giornata di attesa in un’esperienza più umana e accogliente.

Una tela che colora l’attesa, una melodia che rompe il silenzio dei reparti e, soprattutto, la vivacità di una campanella che segna la vittoria più importante: la fine delle terapie. Concepito come una “medicina dell’umanità”, il progetto punta a migliorare il benessere emotivo di chi affronta il delicato percorso legato al trattamento oncologico.

L’Arte al Servizio della Salute

Questa mattina, l’ambiente finora asettico della sala d’attesa è diventato una piccola galleria d’arte grazie alle opere donate dalle talentuose artiste napoletane Greta Paliotti e Rossana Diasparra. Questo gesto simbolico è un passo significativo per rendere gli spazi ospedalieri meno freddi e più accoglienti. L’ASL Napoli 1 Centro ha delineato come obiettivo quello di migliorare il benessere psicologico e emotivo dei pazienti, trasformando i luoghi di transito in ambienti familiari e confortanti.

Una delle attività più significative di questa giornata è stata l’installazione della “Campanella del Sollievo” nel Day Hospital. Questo momento carico di emozione ha visto la partecipazione di Cinzia, una paziente che ha recentemente superato il suo percorso terapeutico e ha donato la campanella, simbolo di incoraggiamento per chiunque stia ancora affrontando la malattia. Ogni paziente avrà la possibilità di suonare questa campanella al termine delle terapie, segnando non solo la conclusione di un ciclo difficile, ma anche l’inizio di una nuova fase di vita.

In un momento in cui le istituzioni sanitarie si trovano spesso a fronteggiare la burocrazia e i problemi legati all’organizzazione, l’iniziativa dell’Ospedale del Mare rappresenta un tentativo evidente di riportare l’umanità al centro della cura. Durante la presentazione, i vertici dell’ospedale, tra cui il direttore Giuseppe Vitiello e il primario Bruno Daniele, hanno sottolineato l’importanza di un approccio che vada oltre le competenze tecniche e cliniche.

La pianificazione di eventi culturali e musicali amplifica la dimensione terapeutica. La mattinata è stata arricchita da un’esibizione del cantante Carmine Lauretta, noto come Vesuviano, il quale ha contribuito a rendere l’atmosfera più serena e positiva. Maria Corvino, il direttore sanitario aziendale, ha affermato: “La cura non può limitarsi a medicinali e tecniche; è essenziale vivere un’esperienza di umanità, vicinanza e speranza”.

Il direttore generale dell’ASL Napoli 1 Centro, Gaetano Gubitosa, ha aggiunto che la campanella diventerà un simbolo di resilienza e coraggio per ogni paziente, evidenziando come nessuno debba affrontare questo percorso da solo. La campanella rappresenta più di un semplice oggetto; è un atto di solidarietà e una promessa di sostegno.

Questa iniziativa mette in luce una crescente necessità all’interno della sanità pubblica: l’importanza di superare le rigidità burocratiche e mettere realmente il paziente al centro. Il concetto di umanità in ambito clinico non è mai stato così fondamentale, soprattutto in un’epoca in cui la fiducia nel futuro è una delle medicine più necessarie. Le esperienze emotive, i colori e i suoni che riempiono le corsie sono parte integrante di un viaggio che è tanto fisico quanto psicologico.

Le azioni intraprese all’Ospedale del Mare non solo migliorano l’atmosfera all’interno della struttura, ma sono un esempio di come le istituzioni possano evolvere per rispondere alle esigenze di chi si trova ad affrontare momenti così complessi. Artisti e personale sanitario lavorano insieme per fornire un ecosistema che sostiene non solo la salute fisica, ma anche il benessere psicologico di ciascun paziente. Fonti ufficiali come l’ASL Napoli 1 Centro e il Ministero della Salute riconoscono che l’approccio olistico alla medicina è un passo fondamentale nel miglioramento dell’assistenza sanitaria.

In siffatto contesto, l’esperimento di umanizzazione nell’ospedale napoletano si presenta come un modello replicabile, che potrebbe ispirare altri enti e istituzioni a cercare sempre di più il dialogo tra scienza e umanità.

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