Rinasce l’estate al Miramare: storia, gusto e relax sulla Litoranea.

Il Miramare: Una Tradizione di Ospitalità a Torre del Greco

Il Miramare si distingue come il lido più longevo della Litoranea di Torre del Greco, diventando una vera e propria icona del litorale vesuviano. Inaugurato nel 1958, questa struttura storica rappresenta un punto di riferimento sia per i residenti che per i visitatori, offrendo un’esperienza che va oltre una semplice giornata al mare.

Nel corso degli anni, il Miramare ha saputo adattarsi ai cambiamenti del tempo, mantenendo la sua essenza e il suo fascino. Oggi, sotto la gestione attenta della famiglia Faraone Mennella, il lido si è rinnovato, contribuendo non solo al turismo estivo, ma anche a una valorizzazione continua durante tutto l’anno.

“Il Miramare è stato recuperato con un importante investimento, permettendoci di destagionalizzare l’attività,” racconta Diego Faraone Mennella, uno dei gestori. Da oltre un decennio, lui e suo fratello Santiago si dedicano con passione alla struttura, rendendo possibile la continuità con chi ha frequentato il Miramare sin dall’infanzia. “Abbiamo visto famiglie tornare, dai genitori ai nonni, portando con sé le nuove generazioni,” aggiunge con orgoglio.

Un’Oasi di Comfort e Servizi al Mare

Il Miramare non è solo un luogo di balneazione; offre anche una gamma di servizi pensati per il comfort degli ospiti. Con circa 120 ombrelloni sparsi su una vasta area, gli utenti possono godere di ampie terrazze solarium e cabine di prima classe. “La nostra priorità è garantire spazio e tranquillità,” afferma Diego. Durante la settimana, gli ospiti possono approfittare della formula mezza giornata, ideale per chi desidera un po’ di relax senza impegni prolungati.

Ma il confort al Miramare non finisce qui. La struttura offre sessioni di spinning in terrazza, che uniscono il benessere fisico a una vista incantevole sul mare, perfette per chi cerca un’attività sportiva durante la pausa. Ogni angolo del lido è pensato per creare un connubio di relax e divertimento.

Oltre alla balneazione, il Miramare propone ristorazione di alta qualità durante tutto l’anno, con spazi coperti che ospitano eventi e celebrazioni. “Anche in inverno, i nostri locali sono aperti per momenti speciali,” spiegano i gestori, sottolineando l’importanza di creare uno spazio versatile e accogliente. La meravigliosa vista sul golfo di Napoli, che spazia da Capri a Capo Miseno, rende ogni festa unica e indimenticabile.

Eventi e Intrattenimento: Un Lido per Tutte le Stagioni

Durante l’estate, il Miramare si anima con eventi musicali e DJ set, offrendo serate a tema che rendono l’atmosfera ancora più vivace. Non solo diventa un punto di ritrovo per residenti e turisti, ma anche una location per saggi, eventi di moda e sportivi. “Vogliamo essere un punto di riferimento per la comunità, ampliando il nostro servizio per soddisfare le esigenze di tutti,” dichiarano i Faraone Mennella.

Un altro aspetto fondamentale del Miramare è la filosofia di accessibilità. “Non crediamo che una giornata al mare debba essere costosa,” affermano con convinzione, evidenziando come il lido abbia trovato un equilibrio ottimale tra qualità e prezzo, attirando visitatori da tutta l’area metropolitana di Napoli e dal comprensorio vesuviano.

La costante attenzione alla qualità delle forniture e dei servizi, unita a una clientela affezionata, ha permesso al Miramare di rimanere in cima alle preferenze per chi desidera un’esperienza di mare unica. “Siamo orgogliosi di avere una clientela che ci segue da decenni, parte di una comunità che cresce insieme a noi,” concludono i gestori.

Invito alla Scoperta del Mare di Torre del Greco

Il Miramare è più di un semplice lido; è un simbolo della Litoranea torrese e un esempio di come sia possibile valorizzare e vivere il mare di Torre del Greco. Con i recenti lavori di riqualificazione del lungomare, la bellezza della costa sta tornando alla ribalta, aprendo nuove possibilità per residenti e turisti. Le prospettive di cambiamento che ci si aspetta entro il 2027 promettono di trasformare ulteriormente il paesaggio.

I gestori invitano quindi chi non ha ancora avuto il piacere di visitare il Miramare: “Vi aspettiamo a Torre del Greco, sul nostro bellissimo lungomare. Siamo certi che vivrete un’esperienza indimenticabile e che potrà trasformarsi in un legame continuativo, come è già accaduto con molti nostri affezionati ospiti.”

Il mare di Torre del Greco ha ottenuto ottimi livelli di qualità negli ultimi anni, testimoniati da certificazioni ufficiali. “Venite a scoprire il nostro angolo di paradiso,” affermano i Faraone Mennella, pronti ad accogliere nuovi visitatori nel loro lido.

Miramare è situato al civico 36 della Litoranea di Torre del Greco.

Per maggiori informazioni:

Telefono: 081 883 3552

Facebook: Miramare Torre del Greco

Instagram: miramareclub

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