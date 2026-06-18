18 Giugno 2026

Il Mattino: “Allegri attende il Milan, Gila resta il primo obiettivo: De Laurentiis accelera anche su centro sportivo e stadio”

redazione 18 Giugno 2026
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L’arrivo ufficiale di Massimiliano Allegri al Napoli continua a essere legato alla complessa situazione interna del Milan. Come racconta Il Mattino, la risoluzione del contratto che lega ancora il tecnico livornese al club rossonero non è stata ancora definita e rischia di richiedere più tempo del previsto a causa delle questioni economiche ancora aperte tra le parti.

Secondo Il Mattino, la dirigenza milanista vorrebbe chiudere il rapporto senza riconoscere alcuna buonuscita all’allenatore, mentre i rappresentanti di Allegri continuano a chiedere una soluzione economica che tenga conto dell’accordo già raggiunto con il Napoli. Nel frattempo il caos organizzativo che sta attraversando il club rossonero, ancora impegnato nella definizione del nuovo assetto dirigenziale, contribuisce a rallentare ulteriormente la vicenda.

Come evidenzia Il Mattino, Aurelio De Laurentiis continua a lavorare dietro le quinte per accelerare i tempi e consentire al Napoli di inaugurare ufficialmente il nuovo ciclo tecnico. L’obiettivo della società resta quello di chiudere ogni formalità il prima possibile, permettendo ad Allegri di concentrarsi completamente sulla programmazione della prossima stagione.

Sul mercato, invece, il nome che continua a occupare il primo posto nella lista delle priorità è quello di Mario Gila. Il Mattino sottolinea come il difensore della Lazio abbia già raggiunto da tempo un’intesa con il direttore sportivo Manna per un contratto quinquennale e continui a spingere per il trasferimento in azzurro.

La trattativa con la Lazio resta però particolarmente complicata. Il Mattino spiega che Claudio Lotito continua a chiedere una cifra importante per il cartellino del difensore spagnolo e, almeno ufficialmente, nega l’esistenza di negoziazioni avanzate con il Napoli. Una posizione che potrebbe rappresentare una strategia per aumentare la concorrenza attorno al giocatore e massimizzare l’incasso di una futura cessione.

Tra le possibili contropartite tecniche gradite a Gattuso figurano Rafa Marin e Lucca, ma le difficoltà economiche della Lazio e i vincoli legati alla gestione del monte ingaggi rendono qualsiasi operazione particolarmente complessa. Anche l’ipotesi Beukema è stata valutata in passato, ma il Napoli considera il difensore olandese una risorsa sulla quale puntare nel progetto tecnico di Allegri.

Parallelamente al mercato, Il Mattino evidenzia come De Laurentiis stia dedicando grande attenzione anche ai progetti infrastrutturali del club. Proseguono infatti i contatti con il Comune di Pozzuoli per individuare una soluzione legata all’area di Monterusciello destinata al futuro centro sportivo del Napoli.

Non si ferma nemmeno il dossier relativo al nuovo stadio. Restano vivi i contatti con i proprietari dell’area dell’ex raffineria Q8 di San Giovanni a Teduccio, dove il presidente azzurro continua a valutare la possibilità di sviluppare un impianto di proprietà moderno e all’avanguardia. Due progetti strategici che, insieme alla costruzione della squadra, rappresentano i pilastri del Napoli del futuro.

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