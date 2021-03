Lozano piace alla big europee, Raiola a lavoro, il Napoli attende

L’esplosione di Hirving Lozano al Napoli ha fatto scattare sirene di calciomercato per il giovane messicano della scuderia Raiola.

Hirving Lozano via da Napoli è una possibilità a cui sta lavorando Mino Raiola. Il potentissimo procuratore sta già raccogliendo le avance di tante big europee che hanno messo gli occhi sul calciatore messicano. Dopo la prima stagione anonima al Napoli, Lozano è diventato fondamentale per la manovra azzurra, dimostrando tutte le sue qualità, ma facendo vedere anche margini di crescita. Il Napoli lo ha acquistato grazie ad una intuizione di Ancelotti che lo volle in azzurro facendo spendere a De Laurentiis 40 milioni di euro. Un affare che sta pagando dividendi nella seconda stagione partenopea, anche grazie all’operato di Gattuso che ha il merito di aver fatto crescere sotto il profilo agonistico il calciatore.

Calciomercato: richieste per Lozano

A Raiola sono già arrivate richieste di informazioni per Lozano del Napoli. La stampa spagnola riferisce di un interessamento da parte dell’Atletico Madrid, ma anche in Premier League si stanno muovendo per Lozano e voci di mercato parlano di Arsenal e Manchester United come i club più interessati al calciatore. In questo senso bisogna registrare anche la volontà del Napoli di De Laurentiis di non chiudere le porte. A fine stagione qualche big saluterà sicuramente, si parla di un addio possibile di Koulibaly che ha tante richieste. Ma il Napoli ascolta anche offerte per Lozano e Raiola lo sa, ecco perché già da tempo si è messo in moto per cercare un acquirente che possa riempire di milioni il suo assistito. Il prossimo calciomercato, però, sarà segnato dalla crisi generale e quindi non dovrebbero girare tanti soldi. Il Napoli sa di avere in mano un giocatore prezioso e non lo lascerà partire, qualora non dovesse arrivare un’offerta veramente alta da parte in un club estero.