Lo sceicco Al Thani interessato al Napoli: Spuntano nuovi dettagli

Lo sceicco Al Thani vuole il Napoli? L’emiro del Qatar e grande appassionato di calcio, membro della famiglia reale proprietaria del Psg.

LO SCEICCO AL THANI INTERESSATO AL NAPOLI

Ha fatto molto rumore il tweet pubblicato dallo sceicco Al Thani dopo Salernitana-Napoli. Una cartolina di Napoli col Vesuvio che domina la città e il Golfo, quindi sei parole in italiano (quasi tutti gli altri post sono rigorosamente in arabo): “Napoli in vantaggio. Calcio. Lega italiana”.

Possibile che l’emiro Al Thani stesse guardando Salernitana-Napoli? Come mai ha tirato in ballo gli azzurri? Ha qualche interesse nei confronti della città e della squadra partenopea? Vuol comprare il club da De Laurentiis?

Queste le domande che si sono posti i tifosi azzurri che hanno letteralmente preso d’assalto il profilo Twitter dello sceicco. Ma cosa c’è di vero?

Non è la prima volta che lo sceicco prova a prendere il Napoli. Nel 2019 il quotidiano inglese Daily Mail parlò di un’offerta di 560 milioni di euro dello sceicco Al Thani a De Laurentiis per rilevare il Napoli.

Il patron rispose che la società ha un valore di 800 milioni, di cui 650 milioni la rosa e 150 il capitale liquido a disposizione. Una cifra elevata, giustificata, tuttavia, dal fatto che il club non ha debiti. Le nuove norme sulla multiproprietà e la crisi pandemica potrebbero cambiare le carte in tavola.

CHI È LO SCEICCO AL THANI

Tamin bin Hamad al-Thani, membro della famiglia reale proprietaria del Psg, è uno degli uomini più potenti del mondo. Cugino di Mansur bin Zayd Al Nahyan, proprietario del Manchester City e fratello di Khalifa, il presidente degli Emirati Arabi Uniti.

Al-Thani ha promosso la sua nazione grazie allo sport. Per questo nel 2005 ha fondato la Qatar Sport Investments con cui ha anche acquistato il PSG.

Durante questi anni ha portato alla corte del club parigino i più grandi allenatori e calciatori del panorama mondiale come Ibrahimovic, Cavani, Lavezzi, Icardi, Thiago Silva, Messi, Nejmar e tanti altri. Sotto la sua gestione il PSG ha infranto record su record e lotta costantemente per i vertici europei.

Il suo potere però non limita a questo. Al-Thani ha infatti investito anche in: maison di moda Valentino, molti hotel di lusso in Italia e nel mondo e svariate immissioni di capitale in grandi aziende come, ad esempio, Vivendi, Lvmh, Porsche, Volkswagen e Shell. Ora si potrebbe aggiungere anche il Napoli, aspettiamo gli sviluppi di una trattativa che potrebbe intavolarsi.

NAPOLI, I TIFOSI SOGNANO LO SCEICCO ALLA PRESIDENZA

Inutile sottolineare come l’account dello sceicco sia stato in breve “bersagliato” da tifosi del Napoli.

“Ama Napoli?

Averla con noi sarebbe un grande onore”, è la preghiera di un fan.

“Compra il Napoli e sarai l’uomo più felice del mondo”, le rassicurazioni di un altro supporter.

Qualcuno già suggerisce i primi acquisti: “Ederson (City), Ruben Dias (City), Vinicius jr (Real Madrid), Theo Hernandez (Milan), Halaand (Borussia Dortmund), Antony (Ajax), Gavi (Barcellona)”.

Un altro tifoso invita a “entrare in società con De Laurentiis“.

Un altro fan addirittura lo promuove sul campo: “Ti aspettiamo, sultano”.