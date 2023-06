Libero: “La Juve voleva Giuntoli per ricostruire dopo gli imbrogli”

Il quotidiano Libero dedica un focus sul caso Giuntoli bacchettando De Laurentiis e attaccando la Juventus.

NOTIZIE CALCIO NAPOLI. Il ‘Caso Giuntoli’ sta alimentando dibattiti tra i tifosi azzurri. Secondo quanto riporta l’edizione odierna del quotidiano Libero, diretto da Vittorio Feltri, il direttore sportivo del Napoli, Cristiano Giuntoli, avrebbe scoperto della nomina del nuovo allenatore Rudi Garcia attraverso un annuncio su Twitter del presidente Aurelio De Laurentiis.

Secondo Libero a Napoli, ci sarebbe un clima di tensione tra Giuntoli e De Laurentiis. In passato, Giuntoli aveva richiesto di essere liberato per firmare un contratto con la Juventus. Tuttavia, De Laurentiis sembra non essere disposto a facilitare un trasferimento che potrebbe finire per favorire una delle rivali storiche del Napoli.

Secondo il quotidiano di Bergamo, De Laurentiis dovrebbe prendere una decisione entro la fine di giugno. Giuntoli potrebbe essere liberato a determinate condizioni o forzato a rimanere un altro anno a Napoli, in una sorta di separazione in casa. Il quotidiano suggerisce anche che il Napoli non avrebbe intenzione di cercare un sostituto per Giuntoli: il suo ruolo verrebbe assorbito internamente dalla società.

Libero riporta che non esiste alcun dialogo tra Giuntoli e De Laurentiis, come dimostrato dal fatto che Giuntoli non sia stato avvisato della scelta di Rudi Garcia come successore di Luciano Spalletti. Quando Giuntoli ha chiesto di essere liberato al termine della stagione, la sua intenzione era di trasferirsi alla Juventus, squadra che lo aveva scelto per un progetto di ricostruzione dopo un periodo di insuccessi. Tuttavia, sembra non aver previsto l’opposizione categorica di De Laurentiis.

“Di certo Giuntoli non si aspettava di finire invischiato in una situazione del genere quando ha chiesto a De Laurentiis di essere liberato al termine della stagione. La sua intenzione era di andare alla Juventus, che lo aveva scelto per ricostruire dopo i fallimenti (e gli imbrogli) degli ultimi anni, ma non aveva messo in conto il no secco del presidente del Napoli”.