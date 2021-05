Leonetti, retroscena su Allegri al Napoli: “De Laurentiis aveva offerto un super ingagio”

Massimiliano Allegri al Napoli è stata una possibilità concreta. Il tecnico ora è destinato ad andare alla Juventus, dopo aver rifiutato l’offerta degli azzurri e quella dell’Inter che ha interrotto il rapporto con Conte. Secondo quanto fa sapere il giornalista Franco Leonetti, nel corso del programma Melina ha svelato un retroscena sul possibile arrivo di Allegri al Napoli. Leonetti dice: “La proposta di De Laurentiis ad Allegri per farlo sedere sulla panchina del Napoli è stata concreta. Il patron azzurro ha offerto al tecnico toscano un ingaggio da circa 7 milioni di euro. Insomma una proposta di tutto rispetto, vagliata attentamente da Allegri“.

Niente Napoli per Allegri: svelato il motivo

Secondo quanto detto dal giornalista ad incidere sul mancato arrivo di Allegri in azzurro è stata la “qualificazione alla prossima Champions League. In questo momento pare che la Juventus sia la squadra più vicina ad Allegri, ma il colpo di scena è sempre dietro l’angolo e bisogna andarci con i piedi di piombo“.

Intanto il Napoli ha virato nettamente su Luciano Spalletti, tanto che oggi si è parlato anche di scambio di documenti e bozze di contratto. Il tecnico ex Inter è pronto a firmare per il Napoli, anche se l’annuncio ufficiale non dovrebbe arrivare nell’immediato.