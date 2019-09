Lecce-Napoli tocca a Ospina. Problema al polpaccio per Manolas

Ospina titolare in Lecce-Napoli. Per la gara del via del Mare, Manolas in dubbio. Ancelotti valuta la coppia Milik-LLorente. Tornano Malcuit e Ghoulam.









Ancelotti si è tuffato in Lecce-Napoli. Il corriere dello sport, ha raccontato le ultime dagli spogliatoi e i possibili protagonisti della gara.

Al Lecce sarà un altro Napoli, l’ampiezza di un organico consente di modellare una squadra rinfrescata ovunque: ci sono (addirittura) sette uomini pronti per l’uso e un intervento così massiccio, nell’era Ancelotti, rappresenta una novità (quasi) assoluta.

LECCE-NAPOLI DEBUTTA OSPINA

Ospina ha l’autorevolezza per assorbire la tensione di una sfida che si preannuncia bollente e davanti a sé il colombiano si ritroverà una linea difensiva completamente inedita, quindi nuova di zecca, che però attende di verificare le condizioni di Manolas, uscito ammaccato a un polpaccio dalla sfida con il Liverpool.

Malcuit è alla sua prima stagionale, spingerà con Ghoulam, omologo di sinistra, ed entrambi sapranno oggi se in mezzo ci staranno Manolas e Maksimovic o il serbo con Koulibaly.

CENTROCAMPO

C’è un intoccabile, e non è neppure il caso di sorprendersi perché è già successo con Benitez e poi con Sarri, e si chiama José Maria Callejon: si riparte, ovviamente, da lui.

A centrocampo, Elmas e Zielinski sono destinati a gestire la fase di palleggio e anche quella di interdizione.

insigne verrà sistemato a sinistra, dove gli piace tanto e avrà anche il dovere di inventare.







ATTACCO

Lozano ha avuto modo di saltare la mezz’ora finale della partita con il Liverpool, ha quindi l’energia per ricominciarla e per andare a verificare le affinità con Milik, che è un debuttante assoluto, insegue un gol da cinque mesi e la soddisfazione di dimostrare che i pregiudizi lasciano il tempo che trovano.

Ma la famiglia degli attaccanti è numerosissima e altro potrebbe accadere, per esempio persino Milik-Llorente assieme… Un allenamento a volte cambia lo scenario.