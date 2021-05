Laudisa: “Niente Napoli per Allegri, è già stato bloccato da un altro club”

Massimiliano Allegri non allenerà il Napoli, ma andrà al Real Madrid. Secondo Carlo Laudisa esperto di calciomercato di Gazzetta dello Sport al momento è questa la possibilità più sicura. Laudisa a Radio Punto nuovo ha detto:

Laudisa parla anche del futuro di Gennaro Gattuso, che a fine stagione lascerà Napoli:

Allegri potrebbe essere nuovamente in pole position per la panchina della Juve. In terzo luogo, tornerebbero in auge i nomi di Gattuso e Simone Inzaghi. Dalla decisione della Juve dipenderanno anche i destini delle altre panchine. Se dovesse vincere la Coppa Italia ed entrare in Champions League, Pirlo potrebbe giocarsi le sue chance di restare alla guida della Juve. Le variabili in casa bianconera sono tantissime, a partire dalla dirigenza, che potrebbe cambiare in toto o restare con l’attuale organigramma.