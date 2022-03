La Ufficiale: Conte vuole Osimhen al Tottenham: ecco le novità

Antonio Conte chiama Victor Osimhen al Tottenham: il tecnico italiano è pronto ad investire ancora in Serie A. L’allenatore a gennaio ha voluto fortemente Kulusevski e Bentancur al Tottenham, versando nelle casse in rosso della Juventus circa 55 milioni di euro.

Ma Conte è sempre alla ricerca di giocatori per migliorare la sua rosa, così il tecnico italiano ha chiesto nuovi rinforzi al suo direttore sportivo: Fabio Paratici, che sta già scandagliando il mercato.

Secondo quanto riferisce Radio Kiss Kiss Napoli, Osimhen è uno degli obiettivi del Tottenham di Conte, che a fine stagione può perdere Kane. L’allenatore stima molto il giocatore che è entrato già nel mirino di molti club di Premier League. Addirittura si parla di un’offerta di duecento milioni dalla Premier per Osimhen. Una cifra che farebbe tremare tutti, ma che qualche club inglese potrebbe addirittura permettersi. Non ci dimentichiamo che il Newcastle, ad esempio, è di proprietà di Bin Salman sceicco dal patrimonio sconfinato. Ma i Magpais non sono l’unico club che si è messo sulle tracce del nigeriano. C’è il forte interessamento anche del Manchester United che a fine stagione può salutare Cristiano Ronaldo ed Edinson Cavani. Chiunque voglia prendere il giocatore, però, dovrà convincere Aurelio De Laurentiis e dovrà farlo portano una mega offerta.