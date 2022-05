La radio ufficiale: “Osimhen resta a Napoli, via solo in un caso”

Victor Osimhen resta al Napoli lo fa sapere la redazione di Radio Kiss Kiss Napoli, radio ufficiale del club partenopeo. Secondo le informazioni da redazione sportiva al momento il Napoli non ha alcuna intenzione di cedere l’attaccante nigeriano. Quest’oggi De Laurentiis sul mercato del Napoli si è sbilanciato con Anguissa, mentre Mertens resta in sospeso. Ma non c’è stata nessuna notizia sul giocatore El Lille.

Le ultime novità su Osimhen vengono date da Radio Goal, che fa sapere: “Per quanto ne sappiamo le percentuali che Osimhen resti a Napoli sono del 99%> perché ci teniamo questo 1%? Perché qualora arrivasse un grande club europeo ed arrivasse ad offrire 100 milioni di euro, allora il presidente Aurelio De Laurentiis prenderebbe in considerazione l’idea di cedere il giocatore. Ma al momento non c’è alcuna possibilità che il giocatore vada via“.