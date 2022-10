Kvaratskhelia snobbato in Francia in estate: Sagnol rivela le risposte dei top club d’Oltralpe

Sagnol svela che Kvaratskhelia è stato snobbato in estate in Francia: un direttore gli rispose: “Se lo propongo al presidente, mi licenzierà”

Willy Sagnol, ex calciatore e attuale commissario tecnico della Georgia, rivela un retroscena su Khvicha Kvaratskhelia snobbato in estate. L’ex Bayern Monaco aveva cercato di portarlo in Francia nella scorsa finestra di calciomercato e svela cosa è successo: “L’ho proposto in Ligue 1 e ne hanno guardato l’origine con disprezzo. Hanno persino suggerito di scegliere un soprannome latino per lui. Qualcuno mi ha detto: “Se lo propongo al presidente, mi licenzierà“. Ha evidenziato Sagnol con un pizzico di delusione.

Sagnol deluso dallo snobismo degli addetti ai lavori in Francia