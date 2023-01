“Kvaratskhelia fantasia al potere, le sue caviglie vanno tutelate”

Kvicha Kvaratskhelia durante Inter-Napoli è stato colpito duro dai difensori avversari, l’arbitro Sozza non ha tutelato il georgiano.

Kvaratskhelia ha ricevuto il benvenuto durante Inter-Napoli grazie ad un intervento di Skriniar da dietro, che ha preso solo le gambe del giocatore georgiano. L’arbitro Sozza ha deciso di non ammonire e da quel momento in poi per i difensori dell’Inter è stato chiaro il metro di giudizio. In questo modo hanno avuto la possibilità di aggredire in maniera sempre molto forte gli attaccanti avversari, per tenerli lontani dalla porta.

Corriere dello Sport in edicola oggi scrive a favore di Kvaratskhelia e chiede che il georgiano venga tutelato. Perché interventi così duri senza sanzione non devono più esserci. Ecco quanto scrive il quotidiano sportivo: “Kvaratskhelia è la fantasia che può consentire ad una città di starsene al potere, tranquillamente, ma è anche altro, che non può essere contemplato né alla voce complottismo e men che meno a quella del provincialismo: è un piccolo principe del calcio, tutto finte e diavolerie, che al minuto 13 e 14 secondi di Inter-Napoli ha scoperto d’essere più di un idolo, forse il manifesto di una campagna emozionale che ne difende la creatività. Un movimento sul KK. Come dire, dolcemente: giù le mani da Kvara; ma anche i piedi dalle sue caviglie“.