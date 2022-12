Kvaratskhelia la lombalgia è un ricordo: prima il campo, poi il rinnovo

Kvicha Kvaratskhelia si è ripreso dal problema di lombalgia, l’attaccante georgiano sarà titolare durante Inter-Napoli.

Tra sette giorni si scende in campo. Finite le ferie, finite le soste. Dal 4 gennaio in poi giorno di Inter-Napoli di pause ce ne saranno pochissime. Spalletti vuole tutti concentrati al massimo, perché sa che la condizione psicologica in queste prima partite può fare la differenza, forse anche di più di quella atletica.

Uno dei giocatori da recuperare fisicamente è Kvaratskhelia, apparso ancora non al top della condizione durante le amichevoli, principalmente quelle contro Villareal e Lille.

Ci sono però anche buone notizie dall’attaccante georgiano che ha smaltito completamente il problema di lombalgia. Infortunio che lo ha tenuto fuori nelle ultime tre partite prima della sosta, rallentando ulteriormente la sua crescita fisica. Kvaratskhelia nell’intervista a Dazn ha raccontato la sua esperienza con il Napoli, la sua voglia di vincere e di tornare a fare bene. Lo aspetta Spalletti a braccia aperte, perché sa che dal georgiano può dipendere una parte della vittoria dello scudetto.

Ma per Kvaratskhelia si parla anche di rinnovo di contratto. Ecco quanto scrive Repubblica: “Ma Kvaratskhelia si gode il Napoli che a fine stagione vorrebbe adeguargli l’ingaggio (attualmente guadagna 1,2 milioni) e prolungare la scadenza al 2028. Discorsi adesso in secondo piano rispetto al presente ancora da vivere. Il Napoli ritrova il campione che ha saltato le ultime tre gare di campionato a causa della lombalgia. Il dolore alla schiena è un lontano ricordo, anche se la forma migliore è da rifinire“.