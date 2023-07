Kvaratskhelia ed un nuovo futuro ‘tattico’ con Garcia: l’ultima idea del tecnico del Napoli

Una nuova idea ‘tattica’ quella di Garcia per Kvaratskhelia che con Spalletti aveva trovato successo sulla fascia esterna.

Khvicha Kvaratskhelia, il talento numero 77 del Napoli, rappresenta uno dei punti di forza del Napoli. Il suo talento è indiscusso, e l’allenatore Rudi Garcia sta studiando come valorizzarlo al meglio per la nuova stagione.

Secondo l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, con l’ex allenatore Spalletti, Kvaratskhelia aveva trovato il suo “habitat naturale” sulla fascia esterna. Qui partiva largo, quasi sulla linea laterale, per ricevere palla già di fronte alla porta avversaria e puntare subito gli avversari, giocando con libertà e osando nel tentare giocate vincenti.

Con l’arrivo di Garcia, cambierà il punto di partenza delle azioni di Kvaratskhelia. Garcia è noto per il suo stile di gioco più diretto e orientato verso il varco centrale degli avversari. Di conseguenza, l’idea dell’allenatore è quella di spostare Kvaratskhelia sulla trequarti, avvicinandolo alla porta avversaria e invogliandolo a calciare con maggior frequenza verso la rete. Questo posizionamento più centrale gli consentirebbe anche di creare più scompiglio nelle difese avversarie, togliendo loro punti di riferimento.

“Con Spalletti aveva trovato il suo habitat naturale sull’esterno, partendo largo, quasi sulla linea laterale, per ricevere palla già fronte alla porta e poter puntare subito gli avversari. Con libertà di osare e anche di sbagliare, di inventarsi in qualsiasi momento la giocata vincente. Ed è quello che gli chiederà ovviamente anche Garcia quest’anno, cambiando però il punto di partenza della ricezione del pallone”.

La Gazzetta ha poi aggiunto: “Garcia ama andare subito in verticale, bucare centralmente il muro avversario. Per questo la sua idea è quella di provare ad azionare Kvara sulla trequarti, per avvicinarlo alla porta e invitarlo a calciare con maggiore frequenza in porta. Più vicino a Osimhen, anche per togliere punti di riferimento alle difese”.

L’evoluzione tattica di Kvaratskhelia sarà quindi una delle principali incognite della prossima stagione per il Napoli. Oggi sarà il primo test amichevole a Castel di Sangro, dove potremo vedere in azione il talento georgiano nelle nuove posizioni tattiche studiate da Garcia.