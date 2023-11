Kvaratskhelia, 18 gol e 18 assist in tutte le competizioni: il re della Serie A

L’attaccante del Napoli, Khvicha Kvaratskhelia, unico in Serie A con numeri da top player nei Big-5 campionati europei.

Nella recente vittoria del Napoli a Bergamo, Khvicha Kvaratskhelia si è confermato come protagonista indiscusso, contribuendo in modo determinante con la sua straordinaria prestazione. L’attaccante azzurro non ha rivali quando si tratta di rendimento, essendo l’unico giocatore della Serie A a vantare un totale di 18 gol e altrettanti assist in tutte le competizioni nelle ultime due stagioni.

La sua eccezionale statistica lo colloca al sesto posto nella classifica generale tra i giocatori dei “Big-5” campionati europei, superando nomi illustri come Messi, Saka, Griezmann, Vinícius Jr e Salah. Questo straordinario risultato è stato reso noto grazie ai dati forniti da Opta, confermando l’incredibile impatto di Kvaratskhelia nel panorama calcistico italiano.

La sua abilità nel segnare e nell’assistere ha contribuito in modo significativo ai successi del Napoli, dimostrando di essere un elemento chiave nella squadra.