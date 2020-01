Koulibaly prepara il rientro. Contro la Sampdoria vuole esserci

Kalidou Koulibaly prepara il rientro con il Napoli. Quaranta giorni dopo l’infortunio con il Parma il difensore ha risolto i problemi fisici.

Lo stiramento rimediato in quella rincorso su Kulusevski con il Parma sembrano oramai un ricordo. Koulibaly è pronto al rientro nella sfida Sampdoria-Napoli che si giocherà lunedì 2 alle ore 20.45. Il difensore azzurro in questo inizio di stagione ha fatto vedere numerosi errori ed una condizione fisica non proprio eccellente. Un fattore che ne ha condizionato le prestazioni in campo, facendo sorgere anche qualche malcontento. Nonostante tutto il gigante del Senegal è uno dei beniamini indiscussi dei tifosi azzurri che non vedono l’ora di rivederlo in campo. Anche Gennaro Gattuso vuole puntare forte sul ritorno di Koulibaly che può tornare ad essere una colonna della difesa partenopea. Il muro invalicabile con Manolas fino a questo momento non ha dato grandi risultati, ma le prestazione del greco sono in netto miglioramento e la situazione potrebbe cambiare.

Sirene di mercato per Koulibaly

Gli acquisti del Napoli, l’ultimo quello di Andrea Petagna, fanno scattare l’allarme cessioni in casa Napoli. E’ chiaro che senza la Champions League il patron Aurelio De Laurentiis qualcosa potrà sacrificare ed il nome di Koulibaly sembra in cima alla lista. Il difensore senegalese piace alle big europee: Manchester United e City su tutte. Si parte da una base di almeno 70-80 milioni di euro, che potrebbero rappresentare un ottimo bottino da incassare per la società azzurra. Certo dal punto di vista tecnico il Napoli perderebbe un colosso in difesa, ma i bilanci a volte richiedono sacrifici. Intanto Gattuso si gode il rientro di Koulibaly, senza pensare al mercato in uscita. Fino a fine stagione il difensore sarà un patrimonio azzurro e comunque la cessione non è scontata. Con il recupero di Koulibaly e quello di Maksimovic si pone anche fine all’emergenza difesa per il Napoli.