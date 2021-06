KKN: “Ospina lascia Napoli, due nomi per il secondo. Uno è un big della Nazionale”

David Ospina lascia Napoli. Sembra oramai deciso che il portiere colombiano andrà via da Napoli, anche perché l’intenzione della società e dell’allenatore è quella di puntare su Alex Meret. La cessione di Ospina porterebbe anche liquidità nelle casse del Napoli, anche perché il portiere ha ancora un anno di contratto con il Napoli e se l’Atalanta vuole comprarlo dovrà fare un’offerta agli azzurri. La società orobica sembra pronta a puntare su Ospina, anche per avere un portiere di grande esperienza da schierare in Champions League.

Napoli: addio Ospina, anche Sirigu per sostituirlo

A questo punto il Napoli deve trovare un secondo portiere. La società si sta cautelando in caso di cessione di Ospina ed ha già sondato il terreno per alcuni portiere. Secondo i giornalisti di Kiss Kiss Napoli il primo nome sulla lista di Cristiano Giuntoli è quello di Salvatore Sirigu, portiere del Torino e secondo portiere della Nazionale di Mancini impegnata agli Europei e compagno di squadra di Meret. Il secondo nome nel caso Ospina dovesse essere veramente ceduto è quello di Luigi Sepe. L’estremo difensore del Parma è retrocesso con i ducali e vorrebbe tornare a giocare nella massima serie. A quanto pare sarebbe anche disposto a fare il secondo portiere in azzurro.

In entrambi i casi sarebbe una scelta di valore per il Napoli. Salvatore Sirigu è una sicurezza a livello tecnico, ha 34 anni ed un contratto fino al 2022 col Torino, squadra da cui si potrebbe svincolare facilmente anche perché il club granata vuole cederlo. Prendere Sirigu, però, significherebbe un po’ ritornare al passato, con Meret che avrebbe sempre ‘l’ombra’ di un grande portiere alle spalle.

Luigi Sepe è un altro portiere di sicuro affidamento, ha 30 anni ed è legato da un contratto fino al 2024 con il Parma. Nel caso il Napoli dovesse puntare con decisione su Sepe, nato a Torre del Greco, sarebbe pronto a rispondere alla chiamata della società partenopea.

