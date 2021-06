Giovanni Di Lorenzo gioca titolare nel match Italia-Svizzera. La seconda partita degli azzurri inseriti nel Gruppo A degli Europei di calcio sarà giocata questa sera 16 giugno alle ore 21 con diretta tv su Rai 1. Il terzino del Napoli con ogni probabilità giocherà al posto di Alessandro Florenzi che è ancora alle prese con un infortunio rimediato con la Turchia. In quella partita fu proprio Di Lorenzo a sostituire l’esterno del Psg. Secondo quanto fa sapere Alessandro Antinelli della Rai ai microfoni di Radio Goal sarà “Di Lorenzo a giocatore titolare con la Svizzera“. In questo momento il giocatore del Napoli “è anche in vantaggio su Toloi che è stato provato ieri nella formazione titolare, ma posso dire che in mattinata ha giocato Di Lorenzo come esterno basso di difesa nell’Italia“.

Secondo Antinelli, il commissario tecnico Mancini si porterà il “dubbio Toloi-Di Lorenzo fino alla fine, ma l’esterno del Napoli sembra in vantaggio sul compagno di squadra“. A questo punto saranno due i ‘napoletani’ in campo dato che giocherà sicuramente titolare anche Lorenzo Insigne, diventato inamovibile nella formazione di Macini. Il commissario tecnico dovrebbe confermare la formazione che ha battuto la Turchia, anche perché in caso di vittoria e di giuste combinazioni, potrebbe ipotecare il primo posto in classifica ed il passaggio del turno.

Favola Di Lorenzo

Di Lorenzo titolare con la Svizzera con la maglia dell’Italia è sicuramente una sorta di favola. Il calciatore è arrivato nel grande calcio in ‘ritardo’, basti pensare che nel campionato 2015-16 giocava con il Matera, poi il passaggio all’Empoli grazie anche all’agente Vittorio Tosto, che recentemente ha criticato l’operato di Di Lorenzo. Ora Di Lorenzo può diventare un punto fermo anche della Nazionale di Mancini, anche perché quando è entrato al posto di Florenzi nella gara con la Turchia, ha fatto vedere di avere la stoffa per poter giocare titolare anche agli Europei.