“Kim non ha alcuna intenzione di lasciare Napoli”

Kim min-Jae vuole giocare ancora con il Napoli, sul calciatore c’è l’interesse concreto del Manchester United, squadra di Premier League.

Il Napoli deve necessariamente guardare già al futuro. De Laurentiis e Giuntoli hanno un grande vantaggio, quello di sapere già quanti soldi hanno a disposizione (tra Champions League e vittoria dello scudetto), ma hanno già raggiunto l’obiettivo con cinque giornate di anticipo.

Dunque il Napoli non solo si può muovere d’anticipo, ma ha anche la forza economica per non andare a piazzare dei colpi. Ovviamente questo dipenderà anche dai giocatori che saranno venduti.

Per il calciomercato del Napoli si parla insistentemente di un futuro al Manchester United per Kim. Da Gazzetta dello Sport fanno sapere che la clausola rescissoria è sicuramente un ostacolo. Ecco quanto scrive il quotidiano sportivo: “Gli agenti del forte difensore coreano hanno preteso questa finestra fra il primo e il 15 luglio che consente al giocatore di andare a un club straniero pagando una clausola fra i 40 e i 50 milioni. Non c’è più tempo per eliminarla, ma il centrale non pare avere alcuna intenzione di lasciare Napoli“.