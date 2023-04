Juve-Napoli: spunta un retroscena sui tifosi azzurri

Durante la sfida tra Juventus e Napoli, c’è stata una scena che ha fatto letteralmente godere i tifosi azzurri.

Durante la partita andata in scena domenica sera, la Juventus ha provato a strappare la vittoria contro il Napoli, ma l’esultanza della squadra bianconera si è rivelata inutile. A far esplodere di gioia l’Allianz Stadium è stato il gol di Di Maria, con l’atmosfera che si è rivelato esplosiva per un brevissimo lasso temporale. Fino a quando, poco dopo, il VAR ha richiamato l’arbitro ai monitor e ha evidenziato il fallo di Arek Milik su Lobotka prima del lancio per Di Maria.

IL RETROSCENA CHE HA FATTO GODERE IL POPOLO AZZURRO

Grande esultanza per il gol di DI Maria, poi annullato. Su Twitter i tifosi del Napoli hanno festeggiato questo episodio. Tanti i commenti dei tifosi azzurri: “L’esultanza inutile della Juventus ci ha fatto godere tantissimo, non come il gol di Raspadori, ma siamo più o meno lì”, scrive qualcuno. Mentre c’è chi aggiunge: “Chi ha scritto questa sceneggiatura merita il premio Oscar: vale un film di classe. Per noi napoletani, si intende”.

Una esultanza inutile e una gioia immensa per i tifosi azzurri che poi hanno potuto gioire, e non poco, alla rete nei minuti di recupero di Giacomo Raspadori che ha letteralmente fatto impazzire tutta Napoli e i napoletani.