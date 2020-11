Juventus-Napoli, arrivano brutte notizie sull’appello. Azzurri pronti al Terzo grado di giudizio

Juventus-Napoli filtrano brutte notizie sull’appello. Gli azzuri pronti a ricorre al terzo grado di giudizio.

Juventus-Napoli potrebbe arrivare al terzo grado di giudizio. Con molta probabilità una soluzione arriverà entro il prossimo 11 novembre o al massimo il 18 dello stesso mese, questa dovrebbe essere più o meno la data precisa per scoprire se Mattia Grassani, legale della società Napoli, sia riuscito ad ottenere il rinvio del match e l’eliminazione del punto di penalizzazione per la squadra partenopea. Il ricorso, da parte dell’avvocato del Napoli, è stato presentato durante l’ultimo giorno disponibile, ossia martedì scorso, quindi c’è necessità di qualche giorno in più per prendere una decisione finale da parte della giustizia sportiva.

Secondo quanto riporta il portale calciomercato.it, la corte d’appello è orientata a confermare la sentenza di primo grado emessa dal giudice della Lega Serie A, Gerardo Mastrandrea. Inoltre, sempre secondo quanto raccolto dal portale , se il ricorso del Napoli, qualora dovesse profilarsi questo nuovo giudicato negativo per il club azzurro, sarà immediato presso il Collegio di Garanzia dello sport del CONI.



Il Napoli allora, potrebbe avere il terzo grado di giudizio entro fine dicembre. Filtra, in questo caso, un orientamento da parte del CONI più orientato a tener conto del bilanciamento tra diritto sportivo e diritto ordinario, con la possibilità che si possano configurare anche scenari diversi.

Resta, quindi una grarande incertezza sul ricorso di Juventus-Napoli. Ad oggi la situazione ricorso per la vittoria a tavolino della Vecchia Signora contro il Napoli non ha avuto ancora alcun tipo di risvolto, si sta attendendo la decisione definitiva da parte della giustizia sportiva. I tempi risultano essere sicuramente meno lunghi rispetto a quella ordinaria, ma c’è la necessità di studiare attentamente i vari atti a disposizione per poi dare un giudizio finale.

Juventus-Napoli, se la sentenza dovesse favorire gli azzurri, potrebbe giocarsi il 13 gennaio, vista al momento come prima data utile disponibile. A questo punto la decisione spetta esclusivamente al giudice sportivo.