Juve in vantaggio su rigore: proteste feroci della Salernitana – VIDEO

Moviola di Salernitana-Juventus: tante proteste per il contatto tra Nicolussi Caviglia e Miretti, poi segnato da Vlahovic.

Tante proteste da parte dei giocatori della Salernitana che al minuto 25 hanno subito il rigore della Juventus, fischiato dall’arbitro Rapuano. Il direttore di gara ha giudicato falloso il contatto tra Miretti e Nicolussi Caviglia. Il direttore di gara ha deciso di non andare a rivedere l’azione al Var, ma ha giudicato netto il contatto falloso tra i due giocatori.

Miretti antepone la gamba ma dalla moviola non sembra chiarissimo il contatto tra i due piedi, o quantomeno sembra live. La moviola di Salernitana-Juventus è stata fatta anche da Luca Marelli ex arbitro ora a Dazn che dice: “Il contatto sembra lieve, il tocco non è evidente, ma diciamo che è stato ingenuo Nicolussi Caviglia a mettere in quel modo la gamba ed è stato bravo Miretti ad anteporre il corpo. Poi l’arbitro Rapuano ha deciso che l’intensità del tocco era tale da concedere il rigore“.

Il tiro dal dischetto è stato poi trasformato da Vlahovic che portato in vantaggio la Juventus contro la Salernitana ed è ritornato al gol dopo un lungo infortunio e prestazioni opache.