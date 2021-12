Juan Jesus non si allena: Milan-Napoli, emergenza difensori

Juan Jesus non si è allenato con il Napoli, emergenza difensori per Luciano Spalletti in vista della sfida con il Milan. Il tecnico azzurro deve fare a meno di Koulibaly, il difensore senegalese sta recuperando da un infortunio ma difficilmente potrà sedere in panchina per la gara Milan-Napoli. Lo staff medico sta facendo di tutto per recuperare il difensore, ma al momento non ci sono grandi speranze. Intanto Spalletti deve fare i conti anche con l’assenza di Manolas. Il difensore è tornato in Grecia ed all’apertura del mercato invernale dirà addio al Napoli. L’olympiacos vuole Manolas e sembra arrivato il momento del trasferimento. Questo però priva Spalletti di un altro difensore centrale.

Napoli: le condizioni di Juan Jesus

Gazzetta dello Sport segnala l’emergenza in difesa per il Napoli. Il giocatore brasiliano ieri non si è allenato con la squadra, anche se non sono precisati i motivi dell’assenza. L’assenza del Jesus ha costretto Spalletti ad adattare Di Lorenzo come centrale di difesa, un ruolo che ha già ricoperto in carriera. Anche nella scorsa stagione, in piene emergenza in difesa, Gattuso dovette ricorrere a Di Lorenzo come centrale difensivo. Qualora Juan Jesus non dovesse recuperare, allora sarà proprio l’esterno destro della nazionale di Mancini a doversi adattare nel ruolo di centrale di difesa.