Napoli saluta Manolas, trattativa con l’Olympiacos: resta in Grecia

Kostas Manolas ed il Napoli si dicono addio, il giocatore è pronto al trasferimento. Piace all’Olympicos, il giocatore si trova in Grecia. La partenza di Kostas Manolas dall’aeroporto di Capodichino ha creato qualche problema. Nella giornata di ieri il difensore ha preso un volo da Napoli ad Atene ed è stato fermato dalla guardi di finanza. In un primo momento si era parlato anche di una multa, poi il caso è rientrato. Il Napoli ha fatto sapere che Manolas era in permesso per questioni personali.

Calciomercato: Manolas lascia Napoli

Secondo quanto riferito da Corriere dello Sport oramai il trasferimento di Manolas all’Olympiacos è molto vicino. “E’ volato in Grecia per seguire di persona la trattativa con l’Olympiacos: restano da sistemare questioni economiche ma le parti lavorano per chiudere velocemente: il Napoli può incassare tra i 3 e i 4 milioni di euro e soprattutto risparmiare un ingaggio da oltre 4 milioni fino al 2024“.

L’addio a Manolas avviene in un momento molto delicato per il Napoli, che vede partire un difensore che sarebbe potuto andare almeno in panchina. Luciano Spalletti deve fare già a meno di Koulibaly e senza Manolas i difensori centrali in rosa sono solo due. Inoltre Juan Jesus ieri non si è allenato con la squadra al Konami Center di Castel Volturno. Se il difensore brasiliano non dovesse recuperare allora Spalletti dovrebbe adattare Di Lorenzo centrale di difesa per la sfida Milan-Napoli.