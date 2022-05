Jorginho l’agente apre al Napoli: “Mai dire mai. Nessun contatto con la Juve”

Jorge Santos, procuratore di Jorginho ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di “1 Football Club”, programma radiofonico condotto da Luca Cerchione in onda su 1 Station Radio. L’agente ha parlato del futuro del centrocampista della Nazionale italiana.

“Jorginho ha giocato per sette anni ad alto livello e inoltre milita in Premier, che è un campionato più importante di quello italiano. È anche campione d’Europa ed ha vinto la Champions”.

La verità sulla Juventus

“Lui sa che al Chelsea al momento non può fare nulla senza la licenza. Ovviamente Jorginho serve a tante squadre anche in Italia. Ad ora non è arrivato nessun club italiano a chiedermelo. Ha un altro anno di contratto con il Chelsea, adesso la priorità è il rinnovo. Al momento però il club di Londra non può operare, quindi vedremo con la società”.