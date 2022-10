Iodice ‘chiama’ Mourinho: “Se dici certe cose ti portano al Frullone di Roma” – VIDEO

Peppe Iodice ritorna con il suo sketch della telefonata, questa volta fa finta di chiamare Josè Mourinho dopo Roma-Napoli.

Ancora una volta simpaticissima e tutta da ridere la scenetta del comico napoletano che questa volta chiama in causa l’allenatore della Roma. Il tecnico dei giallorossi al termine del match tra Roma e Napoli aveva infatti detto: “La squadra di Spalletti non ha meritato la vittoria“. Eppure gli azzurri hanno avuto almeno quattro limpide palle gol, mentre la Roma non ha mai tirato in porta.

Quella di Mourinho è sembrata una vera esagerazione, come confermato anche da tanti addetti ai lavori.

Iodice chiama Mourinho: il video

Uno dei pochi a difendere la partita fatta dalla Roma è stato Massimo Mauro che ha parlato di squadra “gagliarda”. La verità è che i giallorossi hanno pensato solo ed esclusivamente a difendersi, senza provare nemmeno a fare gol. I giallorossi ci hanno provato in contropiede, ma sempre molto timidamente. Come confermato anche da Antonello Venditti che invece ha applaudito alla prestazione del Napoli, senza ovviamente denigrare troppo la ‘sua’ Roma.

Anche Peppe Iodice ha voluto dire qualche a Mourinho e lo ha fatto sempre in modo molto simpatico. Se la volta scorsa la telefonata era andata al fenomeno Kvaratskhelia, questa volta il comico napoletano si è concentrato sulle parole dell’allenatore della Roma. Nello sketch Iodice fa finta di ricevere una risposta dall’allenatore portoghese: “Gli hai detto proprio tu di non tirare mai in porta? Come una fatto di rispetto. Quindi secondo te Osimhen è stato scostumato a segnare…ho capito“.

Il riferimento ovviamente è al gol favoloso di Victor Osimhen segnato proprio con la Roma. Un gol che ha fatto esplodere i tifosi del Napoli presenti all’Olimpico e che ha dato tre punti importantissimi alla squadra di Spalletti.