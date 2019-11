Simone Inzaghi prossimo allenatore del Napoli. L’emittente romana, Radio Radio, lancia la bomba di mercato

Simone Inzaghi potrebbe essere il prossimo allenatore del Napoli. Ai microfoni di Radio Radio è intervenuto Furio Focolari, giornalista ed ex cronista Rai. Da sempre tifoso della Lazio:

“Il presidente del Napoli potrebbe non esonerare subito Carlo Ancelotti, dato che ha un piano ben definito su chi dovrebbe essere in panchina la prossima stagione. Delle offerte sono già state fatte, il patron del Napoli ha infatti già sentito telefonicamente il tecnico biancoceleste, Inzaghi. La fonte è vera, ci sono già stati dei contatti”.

“Adesso tutti smentiranno come al solito, non sto dicendo che Simone Inzaghi andrà sicuramente al Napoli, ma De Laurentiis farà di tutto per portarlo sulla panchina azzurra”.

Franco Ordine ha così commentato la notizia: “Inzaghi e il Napoli si erano innamorati già due anni fa, questa è una vera bomba”. Anche Alessandro Vocalelli è intervenuto sulla questione: “Inzaghi è ancora sotto contratto con la Lazio, immagino una bella trattativa tra Lotito e De Laurentiis, quella di Furio è comunque una bomba con molte fondamenta”.

Bruno Pizzul, per non far torto a nessuno, quando giocavano insieme in Nazionale Roberto e Dino Baggio (che non erano nemmeno parenti) in telecronaca li chiamava solo per nome fino ad arrivare agli scambi “Dino-Roberto-Dino”, declamati con il suo tono oggetto di migliaia di imitazioni. Invece con Simone Inzaghi nessuno ha avuto la stessa accortezza: era Inzaghino anche se non giocava mai con il fratello. Al massimo Inzaghi junior, ma sempre con qualcosa appresso al nome che indicava a chi passava di lì per caso che ce n’era un altro, anche. Più grande e più famoso. Simone Inzaghi è finalmente figlio unico, ha dato tanto alla Lazio, partendo dal gioco e dal carattere. Inzaghi potrebbe approdare a Napoli e siamo certi che farebbe bene

SIMONE INZAGHI LA NAPOLI, ECCO IL VIDEO

Ecco le dichiarazioni in diretta, su Radio Radio del possibile arrivo di Simone Inzaghi al Napoli