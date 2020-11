Repubblica parla di pace fatta tra Gattuso ed i calciatori, ma ora tutti attendono le mosse di Aurelio De Laurentiis.

Il confronto di lunedì a Castel Volturno è servito a far trovare serenità al Napoli. Gattuso ha parlato con i calciatori, anche secondo la SSCN non c’è stata alcuna lite. In ogni caso il tecnico ha voluto chiarire alcune cose che non gli sono piaciute ed un atteggiamento poco propositivo da parte del gruppo. Dopo il confronto è arrivata la pace tra Gattuso e la squadra, che poi hanno anche mangiato insieme proprio al centro sportivo. Ora però sia il tecnico, sia i calciatori attendono le mosse di De Laurentiis. Ecco quanto scritto da Repubblica:

Adesso conta soltanto fare quadrato e rialzare la testa subito, nelle prossime partite. Magari con un contributo da parte della società, a Castel Volturno si aspettano da De Laurentiis soprattutto altre due mosse. 1. Dopo la stretta di mano dello scorso 31 ottobre, il presidente non ha ancora inviato il nuovo contratto a Gattuso, anche se l’accordo è stato già raggiunto e il tecnico deve solo firmarlo.

2. L’altra questione è quella dei tre stipendi arretrati di questa stagione, che la società (da accordo collettivo raggiunto tra i club di A) s’è impegnata a pagare il 1 dicembre.