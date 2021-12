RAI SPORT: Insigne-Toronto vertice a Roma con il patron del Club. Ecco cosa trapela

Il presidente del Toronto incontrerà Insigne. Il club Canadese ha fissato un vertice a Roma con il capitano del Napoli.

Proseguono i contatti tra il Toronto e l’entourage di Lorenzo Insigne. Il club canadese propone un contratto di cinque anni al capitano del Napoli.

Il presidente del Toronto si sta muovendo con decisione per portare in MLS l’attuale capitano del Napoli. La società nordamericana vuole sfruttare l’accordo in scadenza il prossimo 30 giugno tra Insigne e i partenopei per strappare il numero 24 agli ‘Azzurri’ a parametro zero.

Da tempo il Toronto ha avviato i contatti Lorenzo Insigne. I canadesi vogliono sfruttare la situazione di stallo nella trattativa per il rinnovo tra il presidente Aurelio De Laurentiis e il calciatore per convincerlo ad accettare la nuova sfida oltreoceano.

Secondo quanto riferito al TG Sport dall’esperto di mercato di RAI Sport, Ciro Venerato, il patron del Toronto ha fissato un incontro con Insigne per la prossima settimana.

“Il Toronto fa sul serio per Insigne. Sono attesi in Italia i dirigenti canadesi che sbarcheranno a metà della prossima settimana, Roma sarà la sede del vertice con Insigne ed il suo agente Pisacane. Il presidente del Toronto sarà accompagnato da Andrea D’Amico, intermediario della trattativa. Confermate dal Toronto le cifre del 22 dicembre: quasi 11 milioni netti e 4,5 milioni netti di bonus. L’ultima parola spetta al capitano”