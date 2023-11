L’ex agente di Insigne rompe il silenzio: “Lorenzo non tornerà al Napoli”

L’ex agente di Insigne ha scelto Radio Kiss Kiss Napoli per rivelare dettagli esclusivi sulla situazione del calciatore.

Antonio Ottaiano, l’ex agente di Insigne, ha rilasciato dichiarazioni alquanto incisive durante una diretta radiofonica con Radio Kiss Kiss Napoli, soffermandosi in primis sul ritorno di Walter Mazzarri alla guida del Napoli. Ottaiano ha sottolineato l’importanza dello studio svolto da Mazzarri sulla squadra, definendolo un elemento chiave. Ha previsto un Mazzarri determinato, voglioso e in grado di stimolare i giocatori, caratteristiche fondamentali per risvegliare un Napoli che sembra spento, con calciatori che mostrano segni di depressione.

“Mazzarri è stato chiaro nel dichiarare lo studio che ha fatto sul Napoli di Spalletti e questo è già molto importante. Sarà il solito Mazzarri, determinato, voglioso e stimolatore dei calciatori. E’ ciò che serve al Napoli che è spento, coi calciatori un po’ depressi”.

“Bastava vedere l’espressione dei calciatori che entravano o uscivano dal campo, ho nella mente il volto di Zielinski che è entrato contro l’Empoli con una faccia stranissima. Mazzarri chiederà a tutti sacrificio in fase di copertura e anche nell’offendere. Vuole i calciatori a mille, Mazzarri è uno che lavora sul campo. Sono curioso di vedere l’evoluzione del mister, sono fiducioso perché la squadra è fortissima.

Quando gli è stato chiesto se Lorenzo Insigne tornerà a Napoli, l’agente è stato categorico: Insigne torna a Napoli? No”.