RAI SPORT – Insigne-Barcellona, possibile vertice con l’agente. Se parte Ospina arriva Sirigu

BARCELLONA-INSIGNE. Il futuro del capitano del Napoli, Lorenzo Insigne, non è ancora chiaro. Il club azzurro non vorrebbe perdere il suo uomo simbolo, ma l’accordo sul rinnovo non è stato ancora definito. Il capitano ei partenopei, reduce dalla vittoria dell’Europeo con l’Italia è finito nel mirino di alcuni big club europei, in particolare il Barcellona segue molto da vicino il calciatore napoletano. Ciro Venerato, esperto di calciomercato di Rai Sport ha riportato alcuni indiscrezioni sul mercato del Napoli ai microfoni della radio ufficiale del club azzurro:

“Lorenzo Insigne al Barcellona? Il suo stipendio è lontano anni luce da quello dei calciatori che ha in squadra. La settimana prossima può esserci un vertice in Spagna tra l’entourage di Insigne e il Barcellona, non per forza nella città catalana. Se il Barca dismette alcuni calciatori in attacco, possibile che si lanci sul calciatore del Napoli, che segue da tantissimo tempo”.

Sugli altri movimenti di mercato del Napoli, Ciro Venerato, ha aggiunto: “De Laurentiis ha bisogno di cedere per poter acquistare, il mercato della squadra azzurra, dunque, lo fa il mercato stesso. Il club azzurro preferirebbe dare via Fabian Ruiz, ma se poi l’offerta arriva per Zielinski e Di Lorenzo, anche se il club non vorrebbe cederli, sarebbe costretto a farlo. Salvatore Sirigu? Molto dipenderà dal futuro di David Ospina, se parte il colombiano, è un nome spendibile in chiave Napoli. Ma lui se la giocherebbe con Meret, perché è uno ambizioso, non verrebbe di certo a fare il comprimario”.

