Insigne: l’agente lo propone a Inter e Milan, la situazione

Lorenzo Insigne è il futuro ancora tutto da decifrare, il calciomercato non è finito ed il Napoli rischia di perderlo. Secondo quanto scrive Corriere della Sera il giocatore viene offerta a Inter e Milan dal suo agente. Soprattutto i rossoneri negli ultimi giorni, sotto traccia, hanno fatto passi avanti. La richiesta di Aurelio De Laurentiis sta bloccando tutti: 30 milioni di euro per lasciarlo partire. “Disorientato è Lorenzo Insigne con il contratto in scadenza e a caccia di un rinnovo da 6 milioni. Cifra giudicata esagerata da De Laurentiis che non solo vorrebbe proporre un rinnovo a cifre inferiori allo stipendio attuale (da 4,5) ma neppure ha calendarizzato incontri con il giocatore” scrive Corriere della Sera, fotografando lo stato d’animo del calciatore. Il capitano del Napoli scenderà in campo con il Venezia e ci si attende una reazione da campione, nonostante le tante voci di mercato.

Insigne: si muove Pisacane

“Piuttosto di cedere a richieste giudicate troppo esose corre il rischio di perderlo a zero. E nel frattempo il procuratore dell’attaccante sonda il Milan (che in quel ruolo però ha già Rebic e Leao) e soprattutto l’Inter, affascinata casomai dall’idea di prenderlo a zero la prossima estate” precisa Corriere della Sera, che lascia ancora una porta aperta per la cessione del giocatore.

Leggi anche: