Infortuno Demme, si ferma in ambulanza: poi il sorriso

Diego Demme è dovuto uscire dal campo per infortunio durante la sfida con l’Atalanta a causa di un colpo al volto.

Tanto spavento per Diego Demme che durante il match con l’Atalanta è uscito per infortunio. Demme ha preso un forte colpo al volto a causa di una pallonata ricevuta in pieno volto. Il centrocampista del Napoli dopo essersi rialzato una prima volta si è accasciato al suolo in un secondo momento, attirando l’attenzione dei giocatori dell’Atalanta che hanno subito chiesto l’intervento dei medici. I sanitari del Napoli hanno portato Demme in una delle ambulanze presenti nei pressi del terreno del gioco. Fortunatamente solo accertamenti per Demme che non ha subito un grave infortunio, ma è uscito del ghiaccio sullo zigomo destro. Il centrocampista non ha avuto bisogno di ulteriori cure ed ha seguito la partita in panchina.