Il Napoli celebra la Coppa Uefa, contestazione aperta: “Siete pagliacci”

Il Napoli il 17 maggio 1989 vinceva la Coppa Uefa nel doppio match con lo Stoccarda. Una partita memorabile di quell’epoca d’oro firmata da Diego Armando Maradona, artefice di tutti i più grandi successi del Napoli. Oggi la società di Aurelio De Laurentiis, attraverso gli account social, ha voluto ricordare la vittoria della Coppa Uefa e lo ha fatto pubblicando una serie di foto che ritrae i vari Maradona, Careca, Alemao e Ferrara che festeggiavano con la coppa tra le mani.

Proprio il post sui social della SSCN ha provocato l’ennesima contestazione da parte di tantissimi tifosi. Tra i commenti c’è chi ricorda le gesta di quei giocatori, chi si limita ad esultare per quel che è stato, ma tantissimi commenti sono di contestazione. C’è chi arriva a scrivere: “Pagliacci“. C’è chi dice che la società attuale con quei tempi non ha nulla a che fare, chi aggiunge che “certe emozioni non torneranno più“. Quello che è palese ed evidente è il malcontento di una larga parte dei tifosi del Napoli, che oramai contesta aperta la società di De Laurentiis. Gli ultras hanno preso posizione con gli striscioni, ma anche con i cori allo stadio in Napoli-Genoa, che si è cercato di zittire con dei fischi finti.

Oramai le critiche alla società sono all’ordine del giorno, una riflessione va fatta, perché avere il sostegno dei tifosi è fondamentale per un club, anche a livello economico, per informazioni chiede al Milan che si appresa a vincere lo scudetto.