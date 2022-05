Far vivere un sogno ai tifosi paga dividendi: boom di spettatori al San Siro

Il Milan che si appresta a vincere lo scudetto fa anche il record di incassi in questa stagione: 40 milioni di euro dal San Siro. Un dato che può essere certificato con una giornata d’anticipo dato che i rossoneri chiuderanno in trasferta l’ultima giornata di campionato. Al Mapei Stadium ci sarà Sassuolo-Milan, stadio in cui gli uomini di Pioli molto probabilmente festeggeranno lo scudetto, dato che al Milan basta un punto per laurearsi campione d’Italia.

Ma vincere lo scudetto e far sognare porta anche tifosi allo stadio. Lo certificano gli incassi della vendita dei biglietti di San Siro, sponda Milan. “il Milan può sorridere sul fronte economico. Il club rossonero ha chiuso infatti la stagione con ricavi da stadio che sfiorano i 40 milioni di euro, facendo registrare il miglior risultato degli ultimi anni” scrive Calcio e Finanza che in un articolo aggiunge: “Spinti dagli ottimi risultati e dalla volata Scudetto, i rossoneri possono così chiudere la stagione con incassi al botteghino per 39,99 milioni di euro. A pesare in positivo non sono stati tanto i sold-out fatti registrare nelle ultime gare, con prezzi particolarmente contenuti, quanto piuttosto le sfide di Champions League, un paio di big match di Serie A e il derby di Coppa Italia con l’Inter”. Il Milan ha incassato 4,8 milioni di euro per il derby con l’Inter, mentre la seconda gara che ha fruttato più soldi è il match contro il Napoli (3,5 milioni di euro).

Insomma far sognare i tifosi paga, peccato che a Napoli certi sogni siano quasi proibiti, come ha ricordato anche Beppe Bruscolotti. Magari Aurelio De Laurentiis prenderà nota di quanto accaduto a Milano.