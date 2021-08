Il Mattino – Spalletti si aspettava di più dal mercato: retroscena con Giuntoli

Luciano Spalletti dal calciomercato del Napoli si aspettava qualcosa di più. Nonostante il tecnico sia un aziendalista convinto, erano state fatte delle richieste sul mercato. Spalletti aveva puntato molto sulla possibilità di prendere almeno Emerson Palmieri, giocatore che invece si è trasferito al Lione in prestito per 1 milione di euro. Insomma una cifra non esorbitante, ma che il Napoli non ha pareggiato, nonostante l’ingaggio venga pagato per metà dal Chelsea. Condizioni favorevoli, ma che il club azzurro non ha sfruttato.

Spalletti, prime frizioni con Giuntoli

Secondo quanto scrive Il Mattino il tecnico del Napoli non è proprio felice del calciomercato fatto dalla società. Aurelio De Laurentiis ha puntato prima di tutto a cedere ed i soldi incassati serviranno a recuperare le perdite. Alla voce in entrata il Napoli fa registrare due acquisti: Juan Jesus ed il terzo portiere Marfella. Insomma tutt’altro che esaltante.

Spalletti oltre ad Emerson Palmieri, si aspettava almeno che fossero chiusi i buchi in organico. Il Napoli ha perso Bakayoko e Demme è infortunato, ma in mediana non ha ancora preso nessuno. Si parla di Youssouf e Berge, ma gli azzurri non affondano il colpo. Insomma Spalletti giocherà col Venezia senza una rosa completa, sperando che il Napoli possa destarsi durante l’ultima settimana di mercato.

