Tre squadre su Insigne: “Che dici Lorenzo firmiamo?” Ingaggio super

Lorenzo Insigne in scadenza di contratto nel 2022 è uno dei calciatori maggiormente contesi a livello europeo. Il capitano del Napoli non trova l’accordo per il rinnovo. La società di Aurelio De Laurentiis sarebbe anche pronto a cederlo in questa stagione, ma nessuno vuole sborsare i 30 milioni di euro chiesti dalla SSCN per cedere il cartellino di Insigne. Al momento ci sono tre squadre sul calciatore, pronte a sfruttare il cartellino gratuito per offrire un lauto ingaggio all’attaccante fresco vincitore degli Europei con l’Italia di Mancini.

Insigne vuole restare al Napoli: restano i dubbi

Corriere dello Sport analizza la posizione di Lorenzo Insigne, capitano con la valigia pronta:

Vorrebbe restare – e fino all’ultimo dei suoi palleggi – ma sa che adesso è una possibilità meno concreta, non irrealizzabile ma complicata. Ha l’Inter che lo osserva da lontano, con la mascherina di un’offerta che non ha fatto presa, una manciata di milioni a cui è stato aggiunto Sanchez con il suo ingaggio milionario; e poi ha l’Atletico Madrid, il Tottenham, che a gennaio, come Marotta, potrebbero eventualmente presentarsi – che dici, Lorenzo, firmiamo? – e ricoprirlo d’oro. Ma non è la ricchezza la sua parabola perfetta: per essere in pace con se stesso, resti o vada via, vorrà vincere.

