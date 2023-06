IL Mattino – Garcia pronto a rinunciare a Osimhen e Kim

Rudi Garcia sarà presentato oggi al Real Bosco di Capodimonte, il tecnico francese perderà Kim, cessione potenziale anche per Osimhen.

Calcio Napoli le ultime notizie – Secondo quanto riferisce Il Mattino in edicola oggi, il nuovo allenatore Rudi Garcia è stato già avvisato. Quando il francese ha accettato di allenare il Napoli, lo ha fatto consapevole delle cessioni importanti che ci sarebbero state.

Calciomercato Napoli: Garcia senza Kim e Osimhen

Già si sapeva da tempo di un addio imminente di Kim che va al Bayern Monaco. Ma secondo Il Mattino, il tecnico francese è disposto anche a fare a meno di Osimhen. Il giocatore nigeriano, che andrà via a gennaio per la Coppa d’Africa, potrebbe salutare anticipatamente già ad agosto.

De Laurentiis lo vende per almeno 150 milioni di euro, cifra che può mettere sul piatto il Psg se dovesse cedere Mbappè che ha fatto capire di voler andare via. Garcia ha accettato la sfida di poter perdere anche Osimhen, sapendo che la società andrebbe a rinforzare il reparto attaccanti con un nome importante. Inoltre in rosa restano sicuramente giocatori come Di Lorenzo, Lobotka, Anguissa, Kvaratskhelia e altri. Intanto c’è già da pensare al sostituto di Kim, la cui cessione porta in dote 60 milioni di euro.