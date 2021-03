RADIO MARTE : Il Manchester City su Insigne per il dopo Aguero. I dettagli

Il Manchester City su Insigne per il dopo Aguero, lo rivela la redazione sportiva di Radio Marte.

Secondo i giornalisti dell’emittente campana, dall’Inghilterra arrivano alcune voci su Lorenzo Insigne. “L’attaccante del Napoli sarebbe nel mirino del Manchester City. De Laurentiis non ha ancora rinnovato il contratto del suo numero 24, in scadenza nel 2022, anche in attesa di capire se, a fine stagione, arriverà concretamente un’offerta del club allenato da Pep Guardiola.

La redazione sportiva di Radio Marte ha fatto il punto anche per quanto riguarda il futuro di Kalidou Koulibaly:

“Sul senegalese si rincorrono puntualmente indiscrezioni di mercato che lo accostano al Liverpool e ad altri club europei. Queste notizie ad oggi non corrisponderebbero al vero. Si tratta di voci messe in giro solo per sondare il terreno.

In questo momento, con la crisi dovuta all’epidemia in atto è difficile per De Laurentiis incassare i 70-80 milioni che richiede. La verità è che ad oggi è complicato trovare un potenziale acquirente realmente disposto a mettere sul piatto la cifra richiesta dal patron del Napoli“.