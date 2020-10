Hirving Lozano chiede un rigore in Napoli-Az Alkmaar ma l’arbitro lascia correre senza fischiare la massima punizione per gli azzurri.

E’ il minuto 31 quando Svensson in area rigore trattiene Lozano, un episodio che lascia più di qualche perplessità. Il messicano è il primo a lamentarsi per la trattenuta, che forse non è evidente, ma che sembra far perdere l’equilibrio a Lozano, quel tanto che basta da non permettergli di coordinarsi al meglio per battere a rete. Alla fine Stefanski ha deciso di non intervenire e di non concedere il calcio di rigore a Lozano ma secondo Gazzetta i “Dubbi restano”. Ma l’arbitro di Napoli-Az Alkmaar è molto avaro anche di cartellino, to che De Wit non viene ammonito per un ammonito per un fallo su Di Lorenzo. Mano leggerissima anche per Wijndal che in ritardo stende Politano. L’arbitro è invece inflessibile quando ammonisce Koulibaly per una spinta su De Wit, ammonizione che viene considerata eccessiva da Gazzetta.