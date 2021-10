Gazzetta – Osimhen fenomeno come Cavani e meglio di Higuain: lo dicono i numeri

Victor Osimhen come Edinson Cavani e meglio di Gonzalo Higuain, i numeri delle prime otto giornate premiano il nigeriano. Le prestazione di Osimhen stanno veramente impressionando tutti, anche i più scettici cominciano a ricredersi. C’è chi ha paragonato Osimhen a Cristiano Ronaldo, un paragone forse ardito, ma che comunque fotografa il momento dell’attaccante ex Lille. Osimhen con il Napoli nelle prime otto giornate della stagione 2021/22 ha segnato 7 gol, ma sono gli unici siglati dato che Osimhen di recente ha segnato anche con la Nigeria. Un momento di forma strepitoso per l’attaccante che sembra poter ancora crescere molto.

Il paragone Osimhen-Cavani-Higuain viene riproposto da Gazzetta dello Sport che analizza i numero delle prime otto giornate di campionato. Ecco quanto scrive il quotidiano: “Se paragoniamo le prime 8 partite sin qui giocate dal centravanti del Napoli, con i suoi predecessori, scopriamo che Victor regge il paragone con i grandi sudamericani del recente passato come Edinson Cavani e Gonzalo Higuain. L’uruguaiano per due volte ha fatto la stessa partenza del giovane nigeriano, ma colpisce il fatto che Osimhen metaforicamente è stato più veloce ai blocchi allo sparo dello start, persino il miglior Higuain di sempre: quello che nel 2015-16 che fissò il nuovo record di gol in campionato a 36 centri. In quella annata, nelle prime 8 gare, l’argentino aveva segnato ‘solo’ 6 reti“. Recentemente Osimhen ha raccontato alcuni particolari della sua vita da bambino. Parole che fanno capire il perché quella fame di gol e quella voglia di arrivare. Fame di reti che Osimhen condivide con Higuain e Cavani, attaccanti molto diversi tra di loro ma che hanno, o stanno facendo, grande il Napoli. I tifosi possono scegliere il preferito tra questi tre, senza scomodare i mostri sacri come Maradona e Careca. Ma resta il fatto che Spalletti si può godere un super attaccante, che può avere ancora ampi margini per migliorare.