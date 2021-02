Gazzetta: “Napoli imbarazzante”, salva Gattuso e mette nel mirino 4 giocatori

Gazzetta dello Sport analizza la prestazione del Napoli contro l’Atalanta in Coppa Italia, Gattuso salvato ma i giocatori deludono.

Quando le cose cominciano ad andare male è veramente difficile riuscire a salvare qualcuno. Così se in una partita sembra sbagliare l’allenatore in quella dopo pare che le colpe siano tutte dei calciatori o magari della società. Molto spesso la verità è che quando si sbaglia tutti hanno una parte di colpe. Sembra proprio il caso del Napoli che oramai è caduto in un baratro da cui è veramente complicato risalire, visti i problemi con gli infortuni, il Covid, la gestione della squadra da parte di Gattuso ed i giocatori che non riescono a ritrovare una mentalità vincente.

Gazzetta distrugge il Napoli

Gazzetta dello Sporto definisce il Napoli visto contro l’Atalanta come “imbarazzante davvero. E questa volta l’allenatore, la tattica, c’entrano poco“. Il quotidiano mette sul banco degli imputati soprattutto alcuni calciatori come Maksimovic, Hysaj e Rrahamani che hanno fatto veramente male nel match di semifinale di Coppa Italia. In occasione dei tre gol sembravano giocassero alla belle statuine, totalmente immobili dinanzi alle offensive dei calciatori di Gasperini. Anche Osimhen ha la sua parte d colpe, tornato in campo da titolare dopo 94 giorni “s’è ritrovato sul piede il pallone del 2-2, ma ha fallito clamorosamente” scrive Gazzetta.